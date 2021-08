Sistema Público de Radiodifusión anuncia el lanzamiento de la serie "Infodemia"

Este proyecto de 13 capítulos se estrenará este miércoles 21, a las 21:30, por Canal 14 del SPR, en colaboración con la Agencia Télam de Argentina y el Centro de Información de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para México, Cuba y República Dominicana.

Se trata de un programa de revista multiplataforma que busca combatir las noticias falsas, la desinformación y la infodemia, además de contribuir a la alfabetización digital de las audiencias. "Si no existieran medios públicos sería muy difícil contrarrestar esta información falsa", consideró el presidente del SPR, Jenaro Villamil, en conferencia de prensa difundida vía zoom y redes sociales.

El tema del covid-19 y las vacunas, apuntó, son de salud pública, no de elecciones ni de partidos, y el SRP lo toma porque es un deber, no es una obligación, frente a los otros medios de comunicación, porque son muy pocos medios masivos privados que están haciendo un compromiso en contra de las noticias falsas.

"Es más, me atrevería a decir que se han vuelto difusores de noticias falsas y no contraparte, no generadores de certeza. Lo acabamos de observar en el caso de la supuesta vacuna vacía, a partir del fragmento de un video hacen una enorme inferencia en la inmensa mayoría de medios mexicanos privados, y ¿cómo contrarrestas esto?

"La verdad, si no existieran medios públicos es muy difícil que se pudiera hacer esto y que el ciudadano tuviera una alternativa de saber que este tipo de estrategias buscan generar desconfianza en las vacunas, ya no en el gobierno, sino en las vacunas, que es un tema de salud".

¿Qué se hará en Infodemia?

Es un proyecto multinacional. La idea es que sea una serie de monotemas, es decir, donde se aborde un solo tema desde distintos aspectos y ángulos. Una serie muy dinámica en términos visuales y auditivos y, en términos argentinos o cortazarianos, se trata de un ´modelo para armar´, es decir, no la tienes que ver toda para entenderla, sino puedes ver fragmentos de información, comentó Villamil.

"No solo estás enfrentando una especie de tsunami con una especie de lanchita, sino audiencias que siempre están necesitadas de una mayor dopamina digital, es decir, de imágenes que les hagan quedarse y concentrarse, y para eso están las técnicas de la producción audiovisual que incorpora el programa no sólo para que sigan la información, sino que se comparta".

Villamil recordó que el término infodemia no lo acuñó él o el SPR, sino que la Organización Mundial de la Salud (OMS) lo identificó como más delicado y grave que la misma pandemia del coronavirus, y en México la primera acción de comunicación fue dar a conocer, ante las audiencias que siguen la conferencia matutina presidencial, el tema de las redes sociales, la facilidad y viralidad de las noticias falsas.

"En la época más delicada de la pandemia, que era mayo de 2020, se dispararon las noticias falsas. Hubo personas que fallecieron por ataques de la población a personal médico o por discriminación a gente que tuviera covid-19 o simple y sencillamente se descuidaron, no creían que se estaba enfrentando un evento de esta magnitud en todo el mundo y que era una especie de conjura mundial, es decir, una conspiración", apuntó.

De ahí fue el primer esfuerzo de crear un sitio digital del SPR, para ir señalando y desmentir las informaciones falsas.

"En lo que hemos recorrido en este tiempo, hemos hecho ya un programa en redes sociales y en este momento decidimos llevar a la pantalla este otro producto que no es solamente para las audiencias mexicanas, sino para las usuarias de redes sociales y televidentes que, de una u otra manera, desconocen los secretos o alcances de la infodemia", abundó.