Sismo de 7.1 sacude el sureste de Perú

No hubo reportes inmediatos de daños ni se emitieron alertas de tsunami, aunque usuarios de las redes sociales dijeron que el movimiento se sintió por todo el sur de Perú y en lugares tan lejanos como Arica, en el norte de Chile.

El Instituto Geofísico de Perú informó que el epicentro se produjo en un punto de la frontera ubicado en la reserva natural Parque Natural de Purus.



Las localidades más cercanas al epicentro son Puerto Esperanza y Iñapari, en la región selvática de Madre de Dios.



En la ciudad de Pucallpa, al noroeste, se sintieron dos fuertes impactos, según publicaciones en Twitter de varios residentes.



Según reportes de la radio local RPP, el sismo se sintió por todo el sur de Perú, en ciudades como Cusco y Arequipa, así como en Bolivia y Brasil.



El medio agregó que, según testigos, no se ha reportado daños materiales ni víctimas hasta ahora debido a la profundidad del epicentro.



El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico no emitió ninguna alerta de tsunami, mientras que la Oficina Nacional de Emergencia de Chile (ONEMI) dijo en Twitter que el sismo no reunía las condiciones para generar un maremoto frente a las costas del país.