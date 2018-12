Sinaloa suspende clases en 3 municipios por frente frío

La presencia del frente frío número 15 y la segunda tormenta invernal originan lluvias de moderadas a intensas, por lo que se suspendieron las clases en los municipios de Ahome, Guasave y Sinaloa, donde se atienden a 158 mil 731 alumnos.



Francisco Vega Meza, titular de Protección Civil del estado, alertó a la población de la zona norte del estado, donde se concentran precipitaciones pluviales de hasta 75 milímetros, el descenso de temperatura, por lo que se recomienda abrigar a los niños y adultos mayores.



Ante los chubascos que se presentan en la capital del estado se orientó a la población a no cruzar arroyos o cauces del río, no tocar cajas de luz eléctrica y que los conductores no circulen a baja velocidad con las luces encendidas.



Sobre la entrada de la segunda tormenta invernal a los habitantes de la zona serrana, se les recomendó que en caso de tener chimeneas o encender hornillas para calentarse, verificar que se cuenta con la suficiente ventilación para evitar la acumulación de monóxido de carbón.



Juan José Mejía, Secretario de Educación Pública y Cultura del estado dijo que las clases fueron suspendidas en mil 99 escuelas, ubicadas en tres municipios del norte del estado, con una población escolar de 158 mil 731 alumnos.



Señaló que la medida preventiva se tomó ante los pronósticos de fuertes lluvias en la parte norte del estado, por lo que se mantiene comunicación con Protección Civil, sobre el resto del estado para determinar si se extiende a otros municipios.