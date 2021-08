Sin vacuna 92% de los hospitalizados por Covid, señala Gloria Medina

Cd. Victoria, Tam.- El 92.3 por ciento de los pacientes hospitalizados por males relacionados con la COVID-19 no cuenta ni siquiera con la primera dosis de esta vacuna por lo que la titular de la Secretaría de Salud estatal, Gloria de Jesús Molina Gamboa, invitó a la población a vacunarse pero advirtió no combinar diferentes tipos de vacunas buscando gozar de una mayor protección.

"Científicamente no hay ninguna información que avale que se puedan vacunar en menos de un año con dos vacunas diferentes, eso es lo que la Federación nos ha dado, son lineamientos federales, no tenemos lineamientos estatales porque todo el tema de la vacunación es un programa federal", aclaró la secretaria, "a título personal, mi respuesta es ´no´, no se deben aplicar dos vacunas diferentes en menos de un año".