Sin repuntar ventas ni arribo de turistas

Nuevo Progreso, Tam.

No terminan por repuntar las ventas en la comunidad fronteriza de Nuevo Progreso, pues el día de ayer a pesar de que fue viernes el turismo no se hizo presente como en otras fechas con todo y la pandemia, debido a que del lado americano no han bajado la guardia en cuanto hace a las medidas sanitarias y las restricciones para quienes crucen la frontera.

En ese sentido entrevistados varios comerciantes como Reyna Narváez, quien se sitúa en la zona comercial, dijo que nuevamente se ha resentido la visita de los americanos debido que del otro lado están siendo más estrictos, y como resultado de los filtros sanitarios del lado mexicano al cruce del Puente Internacional Las Flores.

Rosa María Hernández, quien cuenta con un puesto en donde vende tacos y tortas, dice al respecto que antes desde el jueves, viernes, y sábado vendía regularmente, pero ahora ya tienen como más de tres semanas que se desplomaron, lo cual acredita a que ya la gente del lado americano ya no viene como antes.

El caso es que los comercios y las banquetas al menos hasta el día de ayer lucían un tanto vacías de visitantes como resultado de la restricción de las normas sanitarias, derivado de la pandemia.