Sin plan, educación a niños migrantes

Por ello los más de 200 menores que pernoctan en la plaza de la república no siguen un plan educativo, y aunque están en edad escolar, los cuadernos, libros u otro material de aprendizaje no aparece en sus actividades. "En el caso de mi hija ella estaba en educación inicial, pero cuando nos vinimos para acá pues si se suspendió, tenemos tres meses, se que se está atrasando pero no podemos regresar, tampoco tenemos herramientas para que ella continúe, así que nos toca esperar, hasta que podamos cruzar", mencionó Carolina, migrante hondureña.



El plan que había adelantado el CREDE iba enfocado a entregar libros de texto y cuadernillos a toda la población en edad escolar, además de habilitar una escuela cercana al Puente Internacional Reynosa-Hidalgo donde se brindaran las clases.