Sin fecha de vacuna

Todavía no se tiene una fecha definida para la aplicación de la segunda dosis de la vacuna anti-covid para adultos de 18 a 39 años de edad en esta ciudad .

Pidió a la comunidad estar atentos y no bajar la guardia para evitar más contagios, dijo que la vacuna no evita que a las personas les de COVID-19, pero si ayuda a que la enfermedad no se agrave.