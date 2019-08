Sin afectaciones tras sismo magnitud 4.7 en Guerrero

México.

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) informó que a las 06:01 horas de este jueves se registró un movimiento telúrico de magnitud 4.7 con epicentro en Ometepec, Guerrero, sin que hasta el momento se reporten afectaciones.

En su cuenta @SismologicoMX enTwitter precisó que el temblor tuvo lugar a 18 kilómetros al sureste de Ometepec, latitud 16.53, longitud -98.36 y a 10 kilómetros de profundidad.

En tanto, la Coordinación Nacional de Protección Civil reportó que no hay reporte de afectaciones al momento y pidió a la población no hacer caso a mensajes que no provengan de fuentes oficiales.

Por ello, a través de su cuenta @CNPC_MX sugirió consultar la cuenta oficial del Servicio Sismológico Nacional.