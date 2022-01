Sin abrir módulo con todo y crisis

Ante la pandemia que azota al mundo, de la que los ríobravenses no son ajenos, familias principalmente de los fraccionamientos Satélite y Azteca lamentan que aún es fecha en que no se haya puesto en funcionamiento el Centro de Salud que habrá de dar servicio a ese vasto núcleo de la población.

No ha sido posible la puesta en funcionamiento del Centro de Salud.

Abordadas de manera breve residentes de ese entorno como María y doña Juana "N", refieren que cuando comenzaron los trabajos de edificación y ya después cuando los terminaron, se encontraban muy contentas y optimistas de que al contar con un centro de salud cercas ya no tendrían que acudir al Hospital General que es el más cercano, pero se llevaron un chasco ya que pasa y pasa el tiempo, y no da señales de apertura.

Dicen que preguntando sobre el porqué a unas personas relacionadas con el sector salud, les expresaron que la causa es porque no hay suficientes recursos como para contratar más personal ya que no hay dinero y a estas alturas mucho menos, así que tendrán que esperar a ver qué pasa con el nuevo gobierno del Estado, los que asuman el poder para ver si van o no a abrir ese centro de salud o continuará como un auténtico elefante blanco.