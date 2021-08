Simula Jumanji con la Lotería

En Jumanji , la historia va de un juego de mesa que tiene consecuencias en el mundo real, por lo que al tirar los dados salen animales salvajes, plantas carnívoras y un cazador... muy divertido, sí, pero Eugenio Derbez no terminaba de identificarlos con la experiencia mexicana .

"Es un Jumanji mexicano, todo surgió porque estaba trabajando con James Bonin, director de Dora y la Ciudad Perdida, y se me hizo espectacular. Ese hombre es de lo más creativo, fue director y creador de Flight of the Conchords, yo era fan suyo de toda la vida.