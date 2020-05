Siguen en plantón mamás en Palacio

Cd. Victoria, Tam.- Integrantes del colectivo ‘Madres Unidas por Nuestros Hijos’ de San Fernando se mantienen en plantón frente a Palacio de Gobierno en demanda de apoyos alimenticios y becas para los hijos de por lo menos 302 víctimas de desaparición forzada de 2010 a la fecha, al cumplirse el segundo día de plantón este martes aseguraron que continuarán hasta ser escuchadas por las autoridades.

“No nos han atendido y somos víctimas… no somos víctimas porque nosotros quisimos, sino por un mal gobierno… y aquí estamos porque todas nuestras hermanas necesitan del apoyo del Gobierno, él nos dice ‘Quédate en tu casa’, pero no hay escuela, no hay lo otro… ¿quién nos va a mantener?”, cuestionó la señora María ‘N’, integrante de la agrupación.

Recordó que fue hace casi un año cuando integrantes del colectivo recibieron una despensa alimenticia por la última ocasión y agregó: “aparte muchas becas se suspendieron de las 302, a muchas no les llegaron… creo que se suspendieron más de 900 becas, ¿dónde están esas becas si es una víctima que necesita para la escuela?”.

El lunes se entrevistaron con la comisionada ejecutiva del Sistema Estatal de Atención a Víctimas del Delito, Lorena Garrido Salazar, sin alcanzar algún acuerdo que les permitiera levantar el plantón y regresar a su lugar de origen.

Entre las peticiones se encuentra también la cobertura de los gastos de búsqueda, así como que se retomen los operativos de búsqueda en campos los cuales se suspendieron debido a la pandemia por coronavirus.

Las madres de familia dijeron que la contingencia sanitaria complica aún más su situación económica al verse impedidas para trabajar y llevar el sustento a sus hogares, “es peor ahorita porque tienes a tus hijos en la casa que están ideando qué van a comer, tienes que atenderlos y ya los refrigeradores están vacíos, ya la gente está saliendo a pedir auxilio, lo bueno que ahorita hay nopales y la gente está saliendo”.