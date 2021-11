Sigue ´opacidad´ en Protección Animal

Las dos unidades de vigilancia y atención canina, así como la clínica móvil que fueron adquiridas por la anterior administración del Ayuntamiento de Reynosa, no son utilizadas para atender los casos de maltrato animal, quejas, ni monitoreo de las mascotas, evidenció Óscar Salinas Dávila, encargado de la Comisión de Protección Animal en el Cabildo.

Las unidades de Protección Animal están estacionadas afuera de Medio Ambiente y no se usan según lo proyectado, afirma regidor.

"Ya nos brindaron el informe que pedimos y concluimos que no se está trabajando como deberían, las unidades ahí están, son al menos dos, tienen infraestructura, pero desgraciadamente el avance es casi nulo, estamos recibiendo quejas que no son atendidas, tenemos un gran reto y no podemos ser indiferentes a la situación ni pasar por desapercibido todo, estamos hablando de seres vivos".

EL MAÑANA ha documentado que estas unidades aparecen estacionadas sobre las calles cercanas a la dirección de obras públicas y medio ambiente, debido a la inexistencia de una dirección de protección animal.

El uso de las unidades aparece como incierto en los informes que recibió el regidor encargado, y evidencian la falta de interés en la protección animal.

"Nosotros en cabildo insistiremos para que el departamento de Protección Animal que pertenece a Medio Ambiente, se haga independiente, es decir que finalmente se cree una dirección como siempre ha planteado, tenemos que ponernos a trabajar, y en las reuniones que yo he tenido con las personas que actualmente manejan las unidades se los he dicho", precisó.

MÁS ANOMALÍAS

EL MAÑANA ha evidenciado diversas anomalías que existen en el tema de los animales, por ejemplo en octubre, cuando se destacó que el Ayuntamiento de Reynosa marcó dentro del presupuesto de egresos del 2020 un gasto por más de un millón 313 mil pesos a la dirección de Protección Animal, siendo que hasta la fecha el organismo no se ha creado. E incluso la cantidad aparece totalmente liquidada en el transcurso de ese año.

Además dentro del portal de transparencia del propio Ayuntamiento, se expone que de manera inicial para la inexistente dirección se habían aprobado 100 mil pesos, pero que tras diversas ampliaciones y reducciones se llegó al más del millón de pesos.

Todo aparece en el concepto 37.

Aún así, días después de que la situación sobresaliera, la anterior alcaldesa Maki Esther Ortiz Domínguez insistió en que si existía esa dirección, afirmando a través de su cuenta de twitter que el gasto durante toda su administración para la protección animal, se ubicó en 4 millones 222 mil 806 pesos.

Incluyendo la inversión de la clínica móvil y las unidades de rescate.

En su cuenta de twitter, la anterior alcaldesa Maki Esther Ortiz Domínguez sostuvo la existencia de una dirección y agregó que el gasto acumulado asciende a casi 4 millones 250 mil pesos.