Sigue en pie la reapertura de puentes internacionales

La reapertura de los puentes internacionales para personas con visa de turistas y para viajes no esenciales sigue en pie para este próximo 8 de noviembre, esto luego de que en las redes sociales se ha dado a conocer que se amplían las restricciones hasta enero del 2022.

Se mantiene la fecha de apertura de los puentes internacionales para los viajes no esenciales.

"He tenido comunicación con autoridades consulares y nos dijeron que no hagamos caso de las redes sociales, solo hay que estar al pendiente de la información oficial y esa hasta el momento es que se abren los cruces internacionales para viajes no esenciales a partir del 8 de noviembre", dijo.

Resaltó que en tanto algunos ciudadanos ya esperan la reapertura más que nada para acudir a visitar a sus familiares que viven del otro lado del río, considerando que hay quienes aún no han podido regresar.

Indicó que en lo que se refiere a lo económico, se estará reactivando el sur de Texas, que ha sido de los más golpeados por esta situación que se ha venido presentando en el último año en todo el mundo.

Agregó que en tanto en Matamoros seguirá dentro de la competencia, considerando que hay quienes vienen del extranjero a consumir, pero sobre todo, aprovechar la oportunidad de llevar productos a costos más bajos, además de visitar los restaurantes, esto es positivo y se va a mantener este comportamiento.