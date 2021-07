Sigue en pie de lucha

Verónica del Castillo formó parte de la protesta llamada Marcha por la Libertad , la cual se dio por un grupo de gente que no cree en el Covid-19.

“Vine a apoyar este movimiento. Creo que es muy importante que todo México se informe bien porque estamos muy mal informados, muy manipulados, así que fuera cubrebocas, que termina haciendo más daño y las vacunas, ¡por favor!

“Están experimentando con nosotros en lugar de experimentar con las ratas. Por favor no se vacunen. no vacunen a sus hijos, no vacunen a nadie por favor”, afirmó Verónica del Castillo.