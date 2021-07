Sigue desorden vial

Río Bravo, Tam.- Un fin de semana e inicio de pesadilla en tramos de la carretera Rio Bravo-Reynosa y viceversa, luego de que ya se forman hasta dos y tres filas en ambos sentidos dejando literalmente estrangulado el paso al libre tráfico, urge que autoridades competentes restablezcan el orden vial.

Está ocurriendo que ahora para no llegar hasta Río Bravo, los choferes que laboran en la importación y exportación en el cruce del puente Internacional Reynosa-Pharr como no hay orden se forman en ambos sentidos de la carretera y allanan prácticamente todos los espacios, cuya situación por demás de pesadilla no parece tener fin debido a la lentitud con la que se llevan a cabo trabajos en el puente del lado mexicano, y al cruzar en el vecino país del Norte en las revisiones.