Si Pío es responsable que sea castigado: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que sí su hermano Pío López Obrador es culpable, de presuntos delitos electorales por los que es investigado por el INE, que se le castigue, porque él no establece relaciones de complicidad con nadie, menos con los integrantes de su familia.

"Lo de mi hermano ha quedado claro de manifestó que yo no protejo a nadie, yo llegué aquí para encabezar una transformación, hacerla con todo el pueblo por eso me dieron su confianza millones de mexicanos y no los voy a traicionar".

"Si mi hermano es responsable que sea castigado, yo no establezco relaciones de complicidad con nadie, ni con los miembros de mi familia, yo ya no me pertenezco", expresó.

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el presidente López Obrador fue cuestionado sobre la decisión de la Sala Superior del TEPJF de dar luz verde para que el INE continúe con la investigación que existe en contra de su hermano, quien fue exhibido recibiendo dinero de manos de David León, quien fuera consultor del entonces gobernador de Chiapas, Manuel Velasco (PVEM).

El presidente López Obrador dijo que ofrecía disculpas por denunciar actos de corrupción, pero está convencido que ese es el principal problema de México.

Al sacar su pañuelo blanco de su bolsillo, el titular del Ejecutivo reconoció que todavía hay corrupción abajo porque se limpia al gobierno cómo se barren las escaleras, pero arriba no hay y vamos a seguir limpiando de corrupción.