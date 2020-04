Sí, pero en Europa

Rafael Márquez se ve de regreso como directivo, pero en el futbol europeo.

El "Káiser" señaló que, después de su primera experiencia como director deportivo en Atlas, tiene en mente volver a un puesto similar, aunque de momento no en el futbol mexicano, pues subrayó la relación que tiene con clubes del Viejo Continente.

"No descarto regresar al futbol y si regreso sería directamente a Europa. Ahí tengo las puertas abiertas, he dejado muy buenas relaciones y es donde está el mejor futbol del mundo.

"Si en algún momento hay la oportunidad de volver a México y hacer algo importante lo haré con mucho gusto", dijo el ex defensor.

Márquez, quien jugó en el Mónaco, Barcelona y Hellas Verona, dijo que no tiene espinas clavadas de su carrera como futbolista, pero que espera mantenerse como directivo, algo en lo que se sigue especializando.

"Como jugador no me quedaron ganas de nada. Desde luego pienso en volver al futbol en algún momento. Lo que hice después de mi retiro (Atlas) fue una probadita de lo que pudo ocurrir, no lo tomo muy en cuenta porque fue una corta etapa, no tenía experiencia y ya me preparo en estos ámbitos yendo y viniendo a Europa", dijo en entrevista con Fox Sports.