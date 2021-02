Si no pagan... ¡no ingresan!

Padres de familia de la Telesecundaria ´´Alvaro Gálvez y Fuentes´´ denunciaron anomalías en los procesos de preinscripción, debido a que los directivos están condicionando el cupo al pago de cuotas, cuya tarifa se ubica en los 2 mil pesos por estudiante.

Exponen, que han recibido la advertencia para que los alumnos que no paguen se queden en una "lista de espera", dando prioridad a los que si aportan. "Nos está diciendo el director que si no pagamos el alumno no va a ingresar, que se va a poner en una lista de espera a ver si al final de las preinscripciones alcanza cupo, está pidiendo mil pesos por una cuota que se supone, según lo que dicen las autoridades es opcional, no es obligatoria y menos ahorita en esta situación de contingencia", explicaron.