Si Alfaro tiene pruebas, que las dé a conocer: López Obrador

Villa Hermosa.

El Presidente López Obrador reconoció que tiene diferencias políticas con el Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, y tronó contra él al decirle que no debió inmiscuirlo en el caso del asesinato del joven Giovanni y que debió cuidar sus palabras.

Luego que el Mandatario estatal acusó que intereses construidos desde la Ciudad de México, desde los "sótanos del poder", estuvieron detrás de los actos vandálicos tras la marcha por el crimen de Giovanni López, el Mandatario federal aseguró que no participa en cuestiones partidistas y que no está relacionado con desmanes tras protestas de ayer en Guadalajara.

"Yo tengo diferencias con el Gobernador de Jalisco, diferencias políticas, ideológicas, pero actúo con responsabilidad y no me inmiscuyo, no participo en cuestiones partidistas, no soy jefe de grupo, jefe de partido, represento al Estado mexicano, no tengo yo ningún propósito de afectar autoridades locales", aseguró.

"No tengo yo que ver nada con lo que sucedió en Jalisco. Si tiene el Gobernador pruebas, que las dé a conocer, el que acusa tiene que probar para actuar de manera responsable".

Después, cuestionado sobre si el Gobernador debería retractarse, dijo que no, que lo que debió haber hecho era cuidar sus palabras.

"Yo no tengo nada que ver con eso, pero que no se retracte, eh, no, no, no, ayer dijo que era yo, que me pedía a mi. Me pareció también un exceso, claro que no tengo nada que ver absolutamente, no debió mencionarme, debió señalar, si tiene las pruebas, a los dirigentes de Morena. ¿Por qué dice el Presidente de la República, por qué me pide a mí que yo intervenga con mi partido si yo actuó de forma responsable? Yo no soy dirigente del partido, no soy jefe de grupo, de pandilla, soy representante del Estado mexicano. Sé muy bien cuál es mi papel, no me voy a bajar a descender a un pleito partidista, una querella partidista, eso no me corresponde", lanzó.