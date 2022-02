Sheinbaum: lo que "mueve" a la 4T es el amor al prójimo y al que menos tiene

Cuestionada por la prensa durante la conferencia de este lunes, la mandataria capitalina reflexionó: "lo que nos mueve, y en este día del Amor y la Amistad, es construir, con base en el amor, una sociedad distinta".

Luego, se preguntó: "¿Y por qué con base en el amor? Porque no podríamos pensar en la igualdad, no podríamos pensar en la solidaridad, no podríamos pensar en el bienestar, si no estuviéramos pensando en el amor al prójimo y particularmente en el que menos tiene. Eso es lo que realmente nos mueve a nosotros y el día de hoy aprovechamos para celebrarlo".

Sheinbaum refrendó el escrito de López Obrador llamado "La República Amorosa", y recordó que a los integrantes de su movimiento "nos mueve el amor a la familia, el amor al prójimo, el amor a la naturaleza, el amor a la patria".

Luego, les mandó un mensaje a los "conservadores" que critican al movimiento que representa: "Les diría que el odio no construye, el odio destruye. Y el amor, por lo contrario, lo que hace es construir una nueva sociedad, una sociedad de derechos igualitaria. Y eso es lo que está en cada una de las mentes y corazones de los que pertenecemos, de los más de 30 millones de mexicanos, que pertenecemos a la Cuarta Transformación de la vida pública de México".

Por último, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, deseó "felicidades a todos" por el día de San Valentín y comentó que ella lo festejará "en la noche, con una cena romántica".