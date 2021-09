"Shang-Chi" de Marvel busca cambiar estereotipos asiáticos

LOS ANGELES — "Sí, tomé mi cheque y me fui a casa. No me quejé realmente", dijo el actor chino-canadiense. "Pero entonces ves el panorama general y las oportunidades que están disponibles para los artistas asiáticos. Ves que, sí, después de cierto punto, realmente no hay una mayor representación".

Ahora es momento de que Liu combata a los malos y sea el número 1 en la lista de créditos. El actor protagoniza la primera cinta de Marvel Studios sobre un superhéroe asiático, "Shang-Chi and The Legend of The Ten Rings" ("Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos"). La muy anticipada película, estrenada este fin de semana, tiene todos los distintivos de una gran apuesta de Marvel: enormes escenas de pelea, alucinantes acrobacias y locaciones impresionantes. Aunque Shang-Chi puede dar patadas voladoras y golpear a cualquier oponente, ¿será este ´maestro del kung fu´ lo suficientemente poderoso para hacer que Hollywood deje sus viejas narrativas y apoye proyectos de actores y cineastas de origen asiático?