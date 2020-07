Sería ´tiro de gracia´ volver a inactividad

Matamoros, Tam.- El volver a cerrar los negocios como lo tiene contemplado la Secretaría de Salud por otros 15 días, será "el tiro de gracia" para la mayoría de las pequeñas y medianas empresas de Matamoros, consideró el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Carlos Alberto González Lima.

Destacó que esto obedece a que la comunidad no cumplió con las disposiciones sanitarias que ordenó el gobierno federal y estatal, lo cual provocó que se elevara el número de contagios y con ello acciones que repercuten en la economía de las ciudades como es el caso de Matamoros. Indicó que es cierto que muchas empresas no esenciales ya habían abierto, pero no por eso quiere decir que hay buena economía, sino que simplemente se invirtió el poco ahorro que tenían para volver abrir y ahora les dicen que tienen que volver a cerrar, esto va a llevar a muchos a la quiebra.

Manifestó que ahora con este nuevo cierre de negocios estará originando una afectación mayor, al grado de que una mayoría de los negocios ya no volverían abrir.

"Nuestro llamado en estos momentos es al Gobierno Federal, es momento de que actué para poder salvar la economía de las pequeñas y medianas empresas, es el único que cuenta con los recursos necesarios para poder rescatar la economía", dijo.

Resaltó que solo de esta manera es la única forma de poder salir adelante, de lo contrario el cierre de negocios y la perdida de empleo se va a disparar aún más de lo que ya se tiene en la actualidad.