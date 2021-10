Será ´Sally´

En los últimos meses, Billie Eilish ha cosechado una serie de proyectos exitosos. Luego del lanzamiento de su segundo disco, la cantante acaparó la atención en la Gala del Met y participó en el esperado estreno de la última cinta de James Bond "No Time to Die", pero eso no ha sido todo.

El 29 y 31 de octubre se llevará a cabo en el Estadio Banc of California, en Los Ángeles (EU) una proyección de la famosa cinta de Tim Burton, acompañada de forma simultánea con un concierto con orquesta en vivo para musicalizar la cinta.

Además de Billie Eilish, Elfman cantará los temas de Jack Skellington, mientras que "El raro Al" Yankovic dará voz a Lock y Ken Page retoma la voz de Oggie Boggie.

No es la primera vez que Eilish canta junto a una orquesta. Poco después del lanzamiento de su disco, la cantante estrenó en Disney+ su concierto "Happier Than Ever: A Love Letter to Los Angeles", con el director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel.