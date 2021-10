Será reina amorosa

Originaria del municipio de San Nicolás, la nueva reina de belleza es egresada de la Facultad de Contaduría Pública, tiene pasión por la repostería, incluso se desenvuelve como empresaria en esta área, y es maestra fitness.

"Me importa mucho dar más difusión a temas que normalmente no se hablan en la sociedad para quitarnos esa venda e informar a la comunidad joven que buscamos un cambio positivo, un estado solidario", declaró Valeria, "temas como la salud mental, desórdenes alimenticios, sexualidad y enfermedades de transmisión sexual son lo que me preocupan".

La nicolaíta, de 1.80 metros de estatura, inició su reinado el 6 de octubre, luego de ser coronada por Evelyn Álvarez, Miss Nuevo León 2019, en un certamen realizado el martes en Wasanga Esfera Live.

"El año pasado (por la pandemia) no hubo concurso, por eso Miss Nuevo León 2020 no existe", informó Cynthia de la Vega, directora del certamen.

Emocionada por portar la corona, Valeria señaló que el esfuerzo de su dedicación dio buenos resultados.

"Estoy orgullosa de lo que logré. Fue un proceso retador, pasé por situaciones que no esperaba. Hice un balance entre mi vida profesional y todo lo del certamen, pero gracias a Dios todo se fue acomodando y tuvimos éxito".