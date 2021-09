Será galardonado en FICG

"Hemos decidido entregar el Mayahuel de Oro a trayectoria de vida al gran director español Carlos Saura, con quién y su presencia estaremos celebrando sus 90 años de existencia.

Además, estrenará aquí su película El Rey de Todo el Mundo, película que fue realizada en colaboración con nuestro festival y en el que participó talento jalisciense, fue producida en gran parte en una de las salas del Conjunto Santander.

Será un honor para nosotros verla en pantallas de esta Cineteca por primera vez", dijo Raúl Padilla, Presidente del Patronato del FICG.

Otros homenajeados serán la actriz chihuahuense Elsa Aguirre, con el Mayahuel de Plata al Cine Mexicano; el director de cine guatemalteco-estadounidense Luis Argueta, con el Mayahuel Internacional Invitado de Honor; el cineasta español Julio Medel con el Mayahuel al Cine Iberoamericano, y a la productora Zemmoa, con el Premio Maguey Ícono Queer.

El festival arrancará actividades el 1 de octubre con la gala de inauguración de Dune, de Denis Villeneuve, y culminará el 9 de octubre con la proyección de dos episodios de la serie Maya y Los Tres, de Jorge R. Gutiérrez.

INVITADOS ESPECIALES

Algunos de los invitados especiales confirmados para la edición 36 son los actores Joaquín Cosío, Edgar Vivar y las actrices Regina Blandón, Ilse Salas y Martha Claudia Moreno, por mencionar algunos. Como parte del jurado del Premio Maguey estará presente el actor Brays Efe, protagonista de la serie Paquita Salas. Además, se contará con la asistencia de la diseñadora de vestuario Mayes C. Rubeo, nominada a los premios Óscar en 2020.

Las tradicionales clases magistrales del FICG estarán encabezadas por Nicolás Celis, Jim Stark y Jennifer Clement, para hablar sobre el reto de convertir Prayers for the Stolen, el libro de Clement, en Noche de Fuego, la película de Tatiana Huezo que capturó la atención de Cannes; Julio Medem, que realizará un repaso por las decisiones creativas de su vida y la carrera que ha construido, y Carlos Cortés, que abordará sobre el camino al Óscar para Sound of Metal, por la que recibió la estatuilla a Mejor Sonido por su trabajo en dicha película.

GALAS A BENEFICIO

En cuanto a las galas a Beneficio, que se realizan en sociedad con la Fundación de la Universidad de Guadalajara AC, se proyectarán filmes de estreno de diversos países.

CONDUCTORES

Chumel Torres y Michelle Rodríguez serán los conductores de este programa que será completamente en vivo y transmitido además a través de las redes sociales del FICG, durante todas las noches del evento.