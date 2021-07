Será entre coaliciones la elección para gobernador

Asimismo, unidos los partidos de oposición en un bloque PRI-PAN-PRD-Movimiento Ciudadano alcanzan 717 mil 101 votos equivalentes al 51 por ciento de la votación para la renovación del Congreso local de este año; el bloque Morena-PT-Verde Ecologista reúnen 629 mil 217 votos equivalentes al 44.7 por ciento, mientras que los partidos que no lograron el tres por ciento de los votos para retener el registro como partido político nacional solo lograron el 4.3 por ciento.

"No es una cuestión aritmética de que sumen, hay gente que tiene algunas afiliaciones a favor del PRI y no pueden ver a los panistas o viceversa, el movimiento que ha encabezado López Obrador ha tenido la aceptación de algunos ex panistas, de algunos ex priistas, de algunos ex perredistas, es una cuestión que tiene que irse acomodando", serán las dirigencias nacionales de Morena-PT quienes definirán en los próximos meses la conveniencia de una alianza de partidos de izquierda que haga frente a un posible bloqueo opositor.

Ceniceros Martínez recordó que la naturaleza de las coaliciones y alianzas entre partidos son perecederas y solamente tienen el objetivo de lograr un resultado electoral favorable, "creemos que este proceso electoral que se va a vivir en el 2022 para la renovación del Poder Ejecutivo en el Estado de Tamaulipas – y otras cinco entidades – es una elección de coaliciones, tenemos que ver y las coaliciones y las alianzas eso son, sumar fuerzas para lograr un objetivo".