Será el último mercenario

Jean Claude Van Damme protagonizará The Last Mercenary, una comedia de acción en Francia para Netflix.

Dirigida por David Charhon, la película también cuenta con las actuaciones de Alban Ivanov, Assa Sylla, Samir Decazza, Patrick Timsit, Eric Judor y Miou-Miou, informó Variety.

Van Damme interpreta a un misterioso ex agente secreto, quien debe rescatar a su hijo, quien es falsamente acusado de traficar armas y drogas.

"The Last Mercenary es un increíble y emocionante proyecto que me permite explorar un nuevo género", expresó el artista en un comunicado.

Charhon e Ismaël Sy Savané escribió la cinta, que fue producida por Jean-Charles Levy, Nicolas Manuel, Olivier Albou, Laurence Schonberg, David Charhon, Jakéma Charhon, Eponine Maillet, Olias Barco y Vlad Riashyn.