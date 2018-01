Será Damm Tigre hasta 2022

Jürgen Damm acaba de renovar contrato con los Tigres.



El mediocampista habló hoy en Zuazua y dijo estar contento por haber firmado cinco años con los felinos.



"Acabo de renovar un contrato por cinco años", explicó.



De esta forma Damm, que finalizaba contrato en junio, se quedará en el equipo hasta el año 2022, pues la rúbrica es retroactiva desde verano del 2017.



"En mi cabeza nunca estuvo irme gratis. Obviamente por el pasaporte comunitario en Europa tengo más posibilidad, pero el cariño que le tengo a esta institución, lo que me han arropado, lo que me han dado hasta ahora no lo cambio por nada, por lo que no haría en contra de los intereses de la institución, firmé y muy contento", señaló.



"Si llega una oferta que sea buena para las tres partes, el club, el jugador y la otra directiva se va a hacer, sino muy contento aquí tratando de ganarme un lugar de nueva cuenta, porque mi sueño más grande es poder jugar un Mundial".



Damm reveló que tuvo ofertas de equipos europeos en el verano pasado, pero no fueron a la altura de lo que esperaba Tigres.