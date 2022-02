Será ´Cuidando territorio´: Retratan la realidad

"Solicitamos el permiso de las autoridades para cerrar por unas horas este cruce, porque estamos grabando una película sobre el crimen, las drogas, las adicciones; retratamos varias partes de la vida en la frontera, mucha gente se sorprendió cuando nos vio, pero entendieron que era actuado, incluso nos apoyaron para grabar", comentó Fernando Arteaga.

Para la grabación, personal de Tránsito y Vialidad frenó desde las 09:00 horas y hasta las 13:00 el cruce para transporte público y particulares, priorizando las actividades de actuación.

El filme llevará por nombre "Cuidando territorio" y participan actores locales, del interior del país y del Valle de Texas.

"Se está usando talento local para esta película, también del interior y de Estados Unidos; anteriormente ya habíamos grabado para otros proyectos en el penal de Reynosa, en la colonia La Retama, pero ahora estamos aquí en el centro. El mensaje de todo esto va para los jóvenes, para que se alejen de la violencia, de las calles".

ES LO COTIDIANO

"Venía a un trámite de predial y me topé con esto, la verdad sí me asusté, pensé que había pasado algo, pero ya cuando me dijeron que era para una película quise observar", dijo un transeúnte.

"Considero que es una situación común aquí en Reynosa presenciar actos violentos, la gente está participando, y ellos solo están grabando una realidad", agregó la persona.

Los directivos y productores mostraron los permisos que fueron otorgados por el Ayuntamiento. Refirieron además que el filme se haría público en alrededor de tres meses.

Productores y actores del filme son de Reynosa y alrededores, así como del Valle de Texas