Ser miss... le exigió más

"Ha sido un esfuerzo doble siempre, que antes una Miss Universo quisiera entrar en esto (el medio del espectáculo) era enfrentarte a ´es bonita, pero sin talento´ y lo que he logrado en este negocio es porque he sido una mujer calladita", agrega.

Guardar silencio no significa que se deje, sino que deja que la guíen quienes saben. Ha trabajado con actores como Juan Ferrara y Diana Bracho, a quienes les pedía consejos. Alguna vez la dirigió Ignacio López Tarso, de quien escuchaba todo, atenta. "Siempre enfrenté el hecho de ser bonita", subraya.

EN HONOR DE SU PAPÁ

Esta noche su más reciente trabajo fílmico, "Expiación", el fantasma de la cabaña, será el encargado de clausurar el Standalone Film Festival en el icónico Teatro Chino de Los Ángeles. La cinta es la ópera prima del cubano Francisco Gattorno. Pero Alicia estuvo a punto de no hacerla, porque horas antes de viajar a San Diego para rodarla en 2019, falleció su padre, quien hoy cumple su segundo aniversario luctuoso.

"Él fallece el 11 de agosto, fue bastante difícil, Vicky (Contreras, la productora mexicana) pensaba que iba a suspenderla, pero yo dije no, mi papá era el presidente de mi club de fans y siempre tratando de hacer nuevos proyectos. Desde que leí el guión me encantó la película, si no la hacía, seguramente él se enojaría en el cielo, así que me subí al avión a hacerla", recuerda.

UN DRAMA

"Expiación" es un drama que inicia cuando una mujer (Vicky Contreras), piensa que su marido se suicidó por su culpa (Gattorno), cuando en realidad él está con otra chica (Machado). "Me encanta hacer villanas, son divertidísimas, son el personaje que más tiene emociones encontradas; a nadie lo crían para hacer eso, así que están constantemente en ese dilema". Ser dirigida por un actor, agrega, fue una experiencia agradable para ella.

| Con el elenco de "Expiación", ópera prima de Francisco Gattorno.