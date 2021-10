Sepultan el proyecto del Parque Refinería; se construiría en Reynosa

Cd. Victoria, Tam. - El Parque Refinería Reynosa, que sería la mayor inversión social en ese municipio no verá la luz en lo que resta del gobierno de Tamaulipas, al no contar con el proyecto y restar 13 meses para concluir la presente administración.

"Este proyecto lo trae la CETAM – la Comisión de Energía de Tamaulipas –, sería cuestión de que lo viéramos con Antonieta Gómez", señaló la secretaria de Obras Públicas estatal, Cecilia del Alto López, "ya se hizo un convenio – con Petróleos Mexicanos –, dio en comodato, no era una donación y esto estaba sujeto a que se hicieran varias mejoras en infraestructura ahí adentro, y hasta ahí me quedé".

Fue el 23 de noviembre de ese mismo año cuando el mandatario estatal firmó el contrato de comodato con el en ese entonces director general de Petróleos Mexicanos, José Antonio González Anaya; "seguramente será el más grande y mejor parque público con el que se cuente en beneficio de los ciudadanos de Reynosa", dijo en su momento el gobernador García Cabeza de Vaca. La construcción de la obra llevaría gran parte de la administración estatal y contemplaba unir al Parque Refinería con la laguna La Escondida del Parque Cultural Reynosa a través de un corredor de más de 500 metros.

"Sí se hizo el saneamiento, estaba sujeto a un saneamiento que iba a durar como dos años, también entiendo que se hizo – pero lo lleva la CETAM –,el saneamiento para efectos de poder construir ahí... pero lo veo complicado, si fuera un tema de infraestructura... no sé si se pudiera invitar a un tercero o iniciativa privada para invertir ahí, pero donde yo esté enterada no", recalcó Del Alto López, "todavía no tengo el Plan de Obra del próximo año, pero – por el momento – no lo traigo, ya estaría en mis manos".

En más de 16 hectáreas se tenía contemplado construir una biblioteca pública, un centro comunitario de las artes, un mercado de artesanías, torres mirador y un auditorio al aire libre lo que representaría una inversión millonaria en este importante puerto fronterizo; cabe mencionar que la Refinería PEMEX se construyó en 1950 y estuvo en operaciones por alrededor de cincuenta años (de 1955 a 2004) quedando hoy en desuso.

EL RECREATIVO QUE NO FUE

* La antigua refinería de Reynosa operó de 1955 a 2004

* Con el crecimiento urbano había quedado dentro de la ciudad, por lo que fue necesario trasladarla

* Una vez reubicada quedó pendiente qué hacer con las instalaciones y la gran extensión de terreno que ocupaba

* En noviembre de 2017 se firmó el comodato con Pemex para la creación del gran parque recreativo y cultural

* Contaría con un museo de historia de Pemex, áreas comerciales, una biblioteca pública, áreas deportivas, una escuela de artes, unas torres mirador, un mercado de artesanías y un auditorio al aire libre

* Se contemplaba aprovechar las viejas estructuras en condiciones de uso, como las botellas de condensación, las torres fragmentadoras y los tanques de almacenamiento

* La idea era un parque similar al Fundidora de Monterrey