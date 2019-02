Sentencian a 62 años de cárcel a ministerial por secuestro

Monterrey, México.

Por encabezar el secuestro exprés de un comerciante y exigirle dinero a cambio de no "sembrarle" droga, una agente ministerial fue sentenciada a 62 años de cárcel, y a dos cómplices se les impuso una pena de 58 años de prisión.



Los sentenciados son Brenda Lizeth Fernández Perales, de 31años, apodada "La Comandante" o "La Galleta"; Moisés Baltazar Treviño Rodríguez, de 40, alias "El Moy"; y Juan Antonio Soriano Lozano, de 35, "El Tony".



Fernández Perales estaba asignada al Centro de Operaciones Estratégicas (COE), cuando fue detenida; sus cómplices no pertenecían a la Agencia Estatal de Investigaciones.



El COE es un área de la Fiscalía General que se encarga de los casos de extorsión y narcomenudeo.



Una fuente judicial informó ayer que un Tribunal Colegiado de Juicio Oral Penal del Estado, integrado por tres jueces, resolvió condenarlos a los tres por secuestro exprés, chantaje y agrupación delictuosa.



A Fernández Perales se le agrava la pena porque era efectiva de una corporación policiaca.



La agente, dijo la fuente, quedó internada en el Centro de Reclusión Femenil de Escobedo; Treviño Rodríguez en el Cereso de Cadereyta, y Soriano Lozano en el Topo Chico.



Los jueces establecieron en su fallo que el 29 de junio del 2017, Treviño Rodríguez y Soriano Lozano llegaron hasta el negocio del afectado, ubicado en la zona sur de Monterrey.



Se presentaron como elementos del COE y exigieron al dueño que les dijera dónde escondía la droga, el afectado negó tener droga en su negocio, y le exigieron 100 mil pesos.



El comerciante les dio 3 mil pesos que traía, además despojaron a empleados de sus pertenencias, luego llamaron a quien ellos dijeron era su comandante.



Minutos después arribó Fernández Perales, quien insistió en la entrega de 100 mil pesos a cambio de no sembrarle droga, detenerlo y enviarlo al Penal.



La víctima le contestó que no tenía efectivo, lo sacaron del negocio y lo llevaron a un cajero de donde dispuso de 5 mil pesos, monto que entregó.



Antes de retirarse la agente ministerial le advirtió que debía juntar el dinero para no fabricarle un delito.