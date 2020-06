Señalan estar peor que antes

Altamira, Tam.- Al menos doscientos productores del campo bloquearon nuevamente la carretera Tampico-Mante, a la altura del Puente Roto, exigiendo apoyos del gobierno federal, entre los que destacaron el programa de Ingreso Objetivo y Agricultura por Contrato.

Desde las 09:00 horas los campesinos con el uso de vehículos y tractores se postraron en ambos carriles, impidiendo el paso de vehículos de todos tipo. Desbloquearon hasta las 4 de la tarde.

Toribio Cruz González, vocero de este movimiento, señaló que no se quitarían hasta obtener una respuesta, pues señalan que ahora con el presente gobierno federal están peor que antes, indicando que ahora los han abandonado.

Asimismo señala que el bloqueo es en apoyo a los productores del norte del Estado, quienes también en forma simultánea se manifestaron con bloqueos en Río Bravo y San Fernando.

Explicó que el Gobierno Federal aparte de desaparecer programas que les eran de ayuda, también están permitiendo los precios demasiado bajos, como por ejemplo la soya, que ahora se pone en manos de los "coyotes".

Dijo que es el sector campesino el que le da a de comer a México y si los productores colapsan, obviamente la gente se va a morir de hambre, por ello la importancia de que reciban el apoyo que requieren.

"A la gente que no es del campo le digo con mucha tristeza que me disculpen, que nos disculpen a los productores que estamos manifestándonos... No queremos perjudicarlos, pero desgraciadamente no hay otra forma de ser escuchados. Esta es la única manera de que el Gobierno nos escucha y les pedimos una y mil disculpas por tomar estas decisiones, pero deben de entender que del campo sale todo lo que comen".

Cruz González adelantó que de no ser atendidos realizarían un bloqueo en el Puerto de Altamira. "Vamos a ser productores no sólo de Altamira, sino de todo el estado. Nos vamos a sumar y unir para poder tomar el Puerto Industrial".