Señala problema por falta de agua

Valle Hermoso, Tam.- La problemática que se ha vivido en las últimas décadas con los bajos niveles de agua que se utiliza para la agricultura y la ganadería de esta región, podría ser causa del incumplimiento del Tratado de Aguas Internacionales que se estableció en el año de 1944.

El ingeniero Jesús Aranda Lira, conocido productor agrícola y quien fuera asesor de temas de agricultura para gobiernos en la década de los 80´s, dijo en entrevista para EL MAÑANA, que en el año de 1944, Estados Unidos y México llevaron a cabo un tratado de Aguas Internacionales, en donde la presa Hoover ubicada en el curso del río Colorado en la frontera entre los estados de Arizona y Nevada en Estados Unidos, le cedió mil 800 millones de metros cúbicos al valle de Mexicali, mientras que en otra parte del tratado, México le cede a Estados Unidos más de 340 millones de metros cúbicos anuales del río Conchos a los Estados Unidos.

"El estado de Chihuahua se puso a hacer presas a diestra y siniestra, no le escurre nada de agua a los Estados Unidos, es por ello que el país vecino toma aguas internacionales del Río Bravo y va en merma el agua que nos toca a este sector del País", dijo el entrevistado.

"Realmente el que se está robando el agua es el Estado de Chihuahua, pues no respetó el tratado de 1944, se está robando toda el agua con sus más de 5 presas, eso ocasiona que no llegue agua a los Estados Unidos y por ello Estados Unidos toman el agua del río Bravo y ocasiona un bajo nivel del líquido para México", comentó.

Dijo que desde hace más de 10 años, el almacenamiento de las presas se mantiene muy bajo y todo ello pone en riesgo la agricultura de esta región, al grado de que pueda formarse a una agricultura de temporal y no de riego como hasta ahora.

NO HAY ESPERANZA

"Mientras que Chihuahua no cumpla, México se la va a ver muy difícil en la cuenca baja del río Bravo, que es la del 025, aparte, es el distrito más atrasado de la República, pues es el único que tiene canales de terracería y no de concreto y no se ve la más mínima esperanza que el Gobierno de la República quiera invertirle en esto", expresó

Dijo también que se ha manejado una larga lucha en los últimos años por asociaciones y productores, sin embargo no ha resultado favorable, pues aseguró que los gobernadores del Estado, después de Américo Villarreal Guerra (1987–1993) a la fecha, la Suprema Corte y todo el mundo han hecho oídos sordos a la petición, por lo que de continuar el problema, en no más de 10 años podría convertirse en una zona de producción de forma temporal.