Se interesa Betis en Vela

Según medios españoles, el Real Betis está seriamente interesado en el delantero mexicano Carlos Vela.



El conjunto sevillano, que hace unas semanas contrató al volante tricolor Andrés Guardado, ve con buenos ojos a Vela porque es un jugador versátil y que gusta al entrenador Quique Setién para llenar el hueco dejado por Dani Ceballos.



Ceballos partió al Real Madrid por unos 15 millones de euros, por lo que los andaluces podrían pagar por el mexicano, quien en poco tiempo termina contrato con la Real Sociedad.



Vela cuesta precisamente 15 MDE, según transfermarkt.



No juega en amistoso



El portero mexicano Pablo Sisniega se mantiene en la lucha por ganarse un puesto en el primer equipo de la Real Sociedad.



El arquero disputó el segundo tiempo en la derrota del conjunto Txuri-Urdín hoy 2-0 ante el VVV Venlo holandés, que recién volvió a la Eredivisie, en el Estadio De Koel.



El guardameta de 22 años ingresó para el complemento, cuando la Real ya caía 1-0 tras el gol de Thy, apenas al 3'.



Sisniega tomó el lugar que dejó Toño Ramírez, quien arrancó el cotejo en el arco, pues el titular Gerónimo Rulli no participó en el segundo duelo del conjunto donostiarra durante su pretemporada en Holanda.



El otro mexicano del club, Carlos Vela, no vio acción pese a que ya entrena con el grupo desde el lunes, cuando el equipo dirigido por Eusebio Sacristán llegó a territorio holandés para continuar su preparación hacia la temporada 2017-18.



El Venlo puso cifras finales al marcador tras marcar al 55', vía Seuntjens, en una jugada que arrancó en saque de banda.



La Real tuvo sus ocasiones, sobre todo en los pies de Rubén Pardo, al 39', y de Gaztañaga, al 45', pero el arquero Unnerstall respondió atinadamente.



Además, el refuerzo Adnan Januzaj metió disparo que pasó rozando el travesaño rival, al 66'.



La Real Sociedad continuará su pretemporada en Holanda, pues en dos días visitará al campeón holandés, el Feyenoord, en Rotterdam.