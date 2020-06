Seguirán abiertos establecimientos

Valle Hermoso, Tam.- Pese al incremento de casos de Covid-19 en la ciudad de Valle Hermoso, no se cerraran los comercios no esenciales que desde el pasado 01 de junio trabajan de acuerdo a los lineamientos de la fase 1 de la contingencia.

Lo anterior lo dio a conocer Cosme García de León, titular de la Comisión Estatal para la Prevención de Riesgos Sanitarios en la jurisdicción X, quien dijo ayer al medio día, que únicamente Río Bravo entrará en ese plan emergente que la Comisión de Seguridad en Salud del Estado, estableció para varias ciudades de Tamaulipas.

"Por el momento Valle Hermoso, no entra en ese plan emergente, no se descarta, pero no tenemos aún la instrucción de que todos lo negocios no esenciales se cierren, hay que seguir con las medidas preventivas que se han desarrollado e insistir para que el número de contagiados de coronavirus no se eleve más", dijo el encargado de la Coepris.

Pidió a los dueños de los negocios, no bajar la guardia, dijo que para evitar que pueda volver a surgir un cierra, es importante mantener los cuidados que ya se les brindó al momento de obtener su constancia para reabrir sus negocios.