Seguirá Jorge Anduiza al frente del IMD

"No hemos dejado de trabajar ni un día, pero ahora si ya puedo declarar como director nuevamente, me siento complacido". Jorge Anduiza, director del IMD.

Se acabaron las especulaciones, el profesor Jorge Luis Anduiza Pérez, fue ratificado como director del Instituto Municipal del Deporte, para el período 2018-2021. El funcionario acudió este lunes a la Presidencia Municipal en donde fue notificado por medio de la Secretaria de Servicios Administrativos. Al tratarse de una ratificación en dicho puesto, no se realizó ningún protocolo ni entrega de oficina.

"No hemos dejado de trabajar ni un día, pero ahora si ya puedo declarar como director nuevamente, me siento complacido, porque cuando me dieron la oportunidad, yo entré a un ambiente diferente, el día 1 de noviembre cumplí 27 años de trabajar en el deporte pero en lo particular, cuando entras al Gobierno entras a un mundo diferente y estoy motivado porque sabemos que podemos aportar más, y la ratificación significa que lo estamos haciendo bien, eso vale oro", comentó el jerarca del deporte.

Anduiza llegó a la dirección del IMD en septiembre del 2017, como relevo de Oscar Garza. Desde sus primeros días como jefe de los atletas, dividió opiniones, ya que comenzó a darle verdadero valor a los reglamentos, situación que causó molestia en muchas personas y hasta en algunos entrenadores.

"Los que creemos en las reglas, sabemos que lejos de crear molestia, crean un ambiente de seguridad, tristemente para la historia regulatoria de Reynosa, vamos atrasados, hay muchos ejemplos en diferentes ciudades de la república y aquí mismo en el estado, donde desde el 2006 ya tienen instituidos reglamentos para el uso de instalaciones o regulación de las ligas, en eso vamos lento, seguramente habrá personas que sigan molestas con eso, porque no han entendido el fondo", explicó.

Para algunos, es un personaje polémico, pero no cambiará su estilo, eso sí, dijo que será más tolerante.

"Ciertamente y lo tengo que reconocer, yo llegué con una actitud más empresarial que de servicio público, y esa transición no fue sencilla, hoy pueden hablar con un funcionario, hay cosas que cambiarán en la forma de pedir las cosas, pero las reglas son para cumplirse", reafirmó.

Hay muchas cosas por hacer en el Instituto, pero antes de que termine este 2018 esperan conocer a fondo las diferentes ligas locales, además de revivir espacios deportivos y contar con mayor personal capacitado en diferentes áreas.

"Por parte de la alcaldesa siempre hemos recibido el cien por ciento de apoyo, tengo como una prioridad terminar el padrón de ligas y asociaciones municipales, saber exactamente cuantos somos, para poder abogar por todos, hay que darle más supervisión a los espacios deportivos, que los podamos incluir en los programas de recuperación", dijo.