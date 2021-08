Sedena no tiene contratos con empresa proveedora de "Pegasus"

No obstante, el titular del Ejecutivo reveló que la dependencia y otras si tienen un servicio , pero para llevar a cabo labores de inteligencia .

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la Secretaría de la Defensa Nacional ( Sedena ) no tiene contratos con la empresa proveedora del software espía "Pegasus" -que lo espió en la pasada administración-.

"En la actualidad no hay ya contratos con estas empresas, sí hay un servicio que tiene la secretaría de la Defensa Nacional, como otras secretarías, Marina, para llevar a cabo labores de inteligencia. No (con Pegasus), ya no existe relación con esta empresa, pero vamos a informar".

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el presidente López Obrador instruyó a la Sedena a que en su momento de un informe sobre el tema.