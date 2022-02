Se vuelve a contagiar

El intérprete de "Waiting on the World to Change" mostró frustración al tener que reprogramar los conciertos:

"Esto es una decepción para la banda y el equipo, no sabemos decir nada sobre la pregunta que todos tienen (incluido yo) sobre cómo es que resulté positivo en la prueba PCR dos veces en dos meses, mi primer caso fue muy leve, pero este segundo contagio me está afectando mucho", escribió.

Les daremos todo lo que tenemos en estos próximos shows, tan pronto como descansemos y mejoremos de salud", agregó.