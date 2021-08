Noticia Relacionada Se va Nuncio Apostólico de Aguililla y vuelven narcobloqueos

Este bloqueo sabatino contrasta con el operativo y los filtros de seguridad que ayer sí estaban sobre la carretera por la visita del representante del Vaticano en México, dijo a REFORMA el sacerdote de Aguililla, Gilberto Guevara.

"El bloqueo es exactamente donde mismo, donde abrieron y documentaron y demás, es ahí mismo, me entero porque estaba queriendo salir a Apatzingán una ordenación diaconal y tengo que estar al pendiente. Cuando vives en Aguililla aprendimos que si quieres ir a Apatzingán primero te tienes que informar para no dar la vuelta en vano. Me comentaron que están todos parados en El Aguaje sin poder pasar y muchos casos en el paso, porque amaneció bloqueado", narró.

El padre Guevara añadió en entrevista que ya recibió la información de que las autoridades de la SSP se encuentran en la zona quitando las piedras que impiden el tránsito.

"Ayer, estaba abierta con toda la atención y hoy amanece bloqueada, es como un juego de vencidas, es esta nuestra realidad. Si piensas salir a Apatzingán primero debes estar preguntando cómo está la carretera, si alguien está atorado tiene que correrse la voz o no te dejan pasar o pierdes horas de tu trabajo, de tus mandados".

"La cuestión no se trata de la dimensión del bloqueo, sólo pusieron piedras, se trata que yo como civil no puedo mover una sola piedra que ellos pongan, porque están entre los cerros escondidos y te disparan, tal vez no a pegar, pero te sacan un buen susto, entonces quien debe mover es la autoridad, no porque nosotros no podamos físicamente, sino porque no nos toca y no debemos arriesgarnos".

Ayer, la visita del Nuncio Apostólico, Franco Coppola, provocó que el Ejército y la Policía instalaran al menos cinco filtros en la vía de Apatzingán-Aguililla, algo que habitantes del lugar no habían podido lograr en meses.

Durante su recorrido y una misa, Coppola afirmó a los pobladores que asistió a Aguililla para que el mundo se enterara de la violencia que están padeciendo.