Se va Arshavin del futbol

El ruso Andrei Arshavin, quien militó en el Zenit ruso y el Arsenal inglés, disputó este domingo su último partido como profesional al saltar al campo mediada la segunda parte en un choque de la liga kazaja entre su equipo, el Kairat, y el Shakhtar.

Arshavin, de 37 años, pisó el campo al minuto 54 e hizo todo lo posible para despedirse a lo grande con un gol o, al menos, una asistencia, pero el encuentro terminó en empate sin goles.



La afición del Kairat, que quedó en segundo lugar en la liga, coreó el nombre del futbolista ruso, que marcó una treintena de goles y repartió 37 asistencias en sus tres temporadas en el equipo de la república centroasiática.



Hace unos días Arshavin anunció que el de hoy sería su último partido con la camiseta amarilla del Kairat y que no tenía previsto fichar por ningún otro equipo.



Echando la vista atrás, reconoció que guarda un especial recuerdo del título de liga logrado con el Zenit en 2007, el primero desde la caída de la URSS, además de la Copa de la UEFA esa misma temporada y de los cuatro goles que le marcó al Liverpool con la camiseta del Arsenal en un partido disputado en abril de 2009.



Arshavin no tiene duda de que su mejor entrenador fue el holandés Guus Hiddink, con el que la selección rusa alcanzó las Semifinales de la Eurocopa en 2008, donde cayó ante España, a la postre campeona del torneo.



Esta semana admitió que no pudo cumplir su sueño de fichar por el Barcelona porque el Zenit no aceptó la oferta del club catalán.



Finalmente, fichó en 2009 por el Arsenal donde disputó 105 partidos y marcó 23 goles, tras lo que regresó a Rusia, donde jugó en el Zenit y el Kubán, antes de emigrar a Kazajistán.



Algunos de sus goles con el Kairat han sido de tan bella factura que han tenido un gran éxito en YouTube, lo que demuestra que, aunque físicamente no puede dar el máximo durante los 90 minutos, no ha perdido ni una pizca de su innato talento.



Incluido en el equipo ideal de la Eurocopa de Austria y Suiza, donde brilló especialmente en los Cuartos de Final ante Holanda, ganó tres títulos de liga con la camiseta del Zenit, además de la UEFA y la Supercopa de Europa.



A lo larga de su carrera marcó unos 150 goles en competición de clubes, a los que hay que sumar los 17 que anotó con la camiseta nacional con la que nunca disputó una Copa Mundial.



Debido a las bajas, en vísperas del pasado Mundial celebrado en Rusia, la prensa sugirió al seleccionador del país anfitrión, Stanislav Cherchesov, la posibilidad de convocar a Arshavin, pero tanto éste como el jugador descartaron esa opción.