Como una seguidora de Charles Manson se sumará Lena Dunham a la próxima película de Quentin Tarantino.El portal dio a conocer que la estrella de Girls, junto con Austin Butler, Maya Hawke y Lorena Izzo, se unió al elenco de la película Once Upon a Time in Hollywood, con el personaje de Gypsy, que actualmente filma el realizador.