Se toma Santos en serio el juego

Torreón, México.

Salvador Reyes, técnico de Santos, dijo que saldrán a enfrentar al Marathón de Honduras con los jugadores que se encuentren mejor física y futbolísticamente, tomando en cuenta la carga de trabajo que tuvieron la última semana.



Aunque ganaron en la ida 6-2, Reyes afirmó que no van a salir a jugar con exceso de confianza.



"Nosotros vamos a darle toda la seriedad posible, siempre hemos pensado que el once que salga a la cancha es el que está en mejor momento, siempre hemos respetado al rival y no va a ser la excepción", explicó.



"Sabemos de los compromisos que vienen adelante, pero en su momento los atenderemos, ahora nuestra atención está centrada en Marathon".



El argentino Javier Correa, quien anotó un triplete en la ida, recalcó que no dan por muerto al cuadro hondureño y quieren salir a cerrar la serie con la misma intensidad con la que la iniciaron.



"Sabemos que la ventaja es amplia, pero no hay que dar por muerto a nadie, lo afrontamos de la mejor manera y tratar de liquidar lo más rápido posible", detalló.



"Fue estresante la semana con tantos viajes, pero se disfruta porque ganamos y hoy es un día clave porque 48 horas después se sienten todos los dolores".



El técnico del cuadro lagunero sabe que el sábado visitan al León y que la semana entrante tienen los encuentros de Cuartos de Final, pero dijo que en este momento van a enfocar todas sus baterías a este partido.



"Necesitamos hablar con el grupo, valoraremos para ver quienes son los 11, pero los que salgan van a ir en busca de la victoria, no vamos a dosificar", abundó.



"Debemos poner mucha atención, para solventar este trajín, nos sentamos el área física, técnica y médica, además para ver lo que sigue, todo apunta a que será Nueva York. La exigencia es a tope, los dos torneos son importantes para nosotros, no le vamos a dar prioridad a alguno", señaló.