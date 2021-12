Se suma Gerardo Peña a candidatura del ´Truco´

Fue en un evento en el municipio carro de El Mante, donde el diputado federal Peña Flores anunció su adhesión a la candidatura de ¨El Truco¨ Verástegui: "He venido a anunciarles que he decidido formar parte del colectivo ´Todos por Tamaulipas´, quiero decirles que no importa de dónde venimos, pero sí hacia dónde vamos y ´Todos por Tamaulipas´ será esa fuerza que va a consolidar el estado de bienestar y paz que todos queremos", expresó.

Al final del evento masivo, Verástegui Ostos agradeció a Gerardo Peña, "es un caballero de la política, un hombre cuyo compromiso por el bien de los tamaulipecos está por encima de todo, estoy muy agradecido con él, con su disposición y apoyo".