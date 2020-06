Se rezaga México en renovables

Cd. de México.

Naciones de América Latina como Costa Rica, Brasil y Colombia superan a México en el impulso a las energías renovables, mientras que en el País se frena su uso y se busca privilegiar la generación con combustibles fósiles.

Las energías renovables en México representan apenas 11.68 por ciento del total de la capacidad instalada y las tecnologías contaminantes -ciclos combinados, carboeléctricas, térmicas convencionales, turbogas y combustión interna-, tienen una capacidad de 66.2 por ciento, según datos de la Secretaría de Energía (Sener).

Solo las centrales a combustóleo tienen una participación de alrededor de 15 por ciento, pero a esto hay que agregar combustibles fósiles como carbón, diesel y gas natural e incluso algunas que queman coque de petróleo.



Elie Villeda, especialista en el sector eléctrico, comentó que México va a contracorriente de lo que sucede en países de la región con economías comparables, donde incluso se celebran subastas similares a las que fueron canceladas por la actual Administración federal.

"Cualquier país con potencial de recursos puede ser 100 por ciento renovable, en todos los países se prioriza la incorporación de energía renovables y utilizan mecanismos como las subastas, excepto México, que va a premiar la generación con energía sucia", explicó.



Villeda se refiere al acuerdo por el cual el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) frenó la entrada en operación de centrales renovables listas para arrancar pruebas preoperativas. Las empresas se inconformaron y presentaron, hasta el momento, 27 amparos ante un juzgado especializado en competencia y telecomunicaciones.



Actualmente, la capacidad de los privados de energía es de 5 mil 510 megawatts, mientras que la eólica alcanza los 6 mil 238 megawatts, de acuerdo con la Asociación Mexicana de Energía Solar (Asolmex) y la Asociación Mexicana de Energía Eólica (Amdee).



Dichos proyectos provienen en su mayoría de las 3 subastas que celebró el Gobierno para que privados vendieran energía renovable tanto a la CFE como a grandes consumidores a través del mercado.



En Costa Rica, por ejemplo, es el primer país latinoamericano con una penetración del 100 por ciento de energías limpias, aprovechando su potencial de recursos hídricos, geotérmicos, solares y de biomasa.



Según un reporte de World Wildlife Fund (WWF), ese país cuenta con un importante potencial de recursos hidráulicos que podrían llevarlo a la autosuficiencia energética.



Brasil, su matriz energética está conformada por un 60 por ciento de energías limpias, de acuerdo con un reporte de la calificadora Moody's. La generación integra hidroeléctrias de gran tamaño principalmente, biomasa, eólica y solar.



En Colombia, 86 por ciento de su capacidad instalada es hídrica, 13 por ciento térmica y uno por ciento renovable.



Para mitigar el riesgo de las hidroeléctricas, su gobierno emitió una política energética para permitir el almacenamiento de energía y realización de subastas similares a las que fueron canceladas en México.



El reporte "Global Energy Review 2020 The impacts of the Covid 19 crisis on global energy demand and CO2 emissions" dice que se espera que la demanda de energías renovables crezca por bajos costos operativos y acceso preferencial a muchos sistemas de energía.



Víctor Ramírez, especialista del sector eléctrico, señaló que algunos países latinoamericanos cuentan con una cantidad importante de recursos hidráulicos, que acompañados por energías renovables, sistemas interconectados, e incluso respaldos con gas natural, pueden tener una matriz energética más limpia.