Se refiere Trump a AMLO como "caballero absoluto"

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, destacó que las pláticas comerciales con México son buenas y se refirió como un "caballero absoluto" al Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador.



"El trato con México va bastante bien. Los trabajadores automotrices y los agricultores deben ser atendidos o no habrá trato. El nuevo Presidente de México ha sido un caballero absoluto", aseguró el Mandatario a través de su cuenta de Twitter, quien hizo referencia a las mesas de renegociación del Tratado de Libre Comercio (TLC).

Por otra parte, Trump señaló que las negociaciones con Canadá deberán esperar, ya que sus aranceles y tarifas son altos.

"Impuestos a los coches o no podremos hacer un trato", indicó el Presidente de EU en la red.

Hoy, el Secretario de Economía de México, Ildefonso Guajardo, dijo que las pláticas sobre el TLC continuarán la próxima semana con la reincorporación de Canadá.

Los temas que México y EU discuten incluyen el porcentaje de componentes de un vehículo fabricado en América del Norte para evitar el pago de aranceles, y cuántos automóviles y camiones deberán producirse en plantas que paguen salarios más altos.

Ambos países cumplen su tercera semana de reuniones para resolver temas bilaterales en el acuerdo.

Antes de entrar a la reunión, Guajardo aseguró que México se estaba acercando a un acuerdo en torno a puntos sensibles en EU.

Deal with Mexico is coming along nicely. Autoworkers and farmers must be taken care of or there will be no deal. New President of Mexico has been an absolute gentleman. Canada must wait. Their Tariffs and Trade Barriers are far too high. Will tax cars if we can´t make a deal!