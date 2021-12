Se reanuda el peregrinaje por pruebas de Covid

El incremento de contagios de Covid-19 registrado en los últimos días en la Ciudad de México inmediatamente se reflejó en los kioscos de pruebas. Luego de que por algún tiempo se dejaron de ver filas de personas esperando realizarse el test, éstas ya comenzaron a aparecer en el transcurso de la semana.

El Universal visitó el Centro de Salud T-III Beatriz Velasco Alemán. El personal comentó que en las últimas 72 horas el número de solicitudes para la prueba se ha incrementado, pues de aplicarse la semana pasada un promedio de 80 al día, este miércoles se disparó a 120, y no se logró cubrir la demanda, pues para las 10:30 horas todavía había gente queriendo hacer el estudio. Los que alcanzaron fueron los que llegaron muy temprano, pero tuvieron que esperar más de tres horas. "Esperé como cuatro horas, me acaban de entregar mi resultado y salió negativo, pero me voy a seguir cuidando; el fin de año lo pasaré en casa con mi familia para seguirnos cuidando", contó Miriam, trabajadora de un centro educativo, quien por prevención acudió a solicitar una prueba y optó por cancelar los festejos que tenía planeados.