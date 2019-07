Se quejan del Centro de Salud V. Hermoso

Valle Hermoso, Tam.- Pacientes que acuden al Módulo del Centro de Salud "Valle Hermoso", también conocido como antiguo "Hospital Ejidal", se han quejado de los médicos que ahí laboran, pues aseguran que en su mayoría de tiempo se la pasan afuera de sus consultorios.

Erika Estrada, paciente de ese nosocomio, dijo que acudió a consulta a las 12:30 horas y que le dijeron que regresará a las 14:00 horas, pues los doctores estaban fuera en su hora de comida.

La paciente regresó a la hora que se le indicó y le dijeron que estaban en cambio de turno y que se esperara otro tiempo más, asegurando que fue hasta las 17:30 horas que se le atendió.

"Me sentía mal, si no voy ahí no me atienden en otro hospital porque ahí me toca consultar a mí", dijo la paciente, quien se quejaba de las malas atenciones que se brindan.

Al respeto, ninguna autoridad del sector salud se ha referido, por lo que se espera que sea el mismo jefe jurisdiccional o el director del nosocomio, doctor Roberto Rosas, quien tome cartas en el asunto.