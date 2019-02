Se pronuncian jóvenes por campañas tranquilas

"Lo importante es que entiendan que la sociedad no necesita guerras sucias, sino ideas que realmente aporten". Rubén Ortega Montañez, Coordinador juvenil.

El movimiento católico Testimonio y Esperanza de Reynosa se sumó al llamado que hizo el Obispo Eugenio Andrés Lira Rugarcía para que en las próximas campañas políticas los partidos eviten ataques y en su lugar, emitan propuestas enfocadas al bien común.

El grupo que se prepara para la vigésima sexta peregrinación rumbo al Cristo Rey en Silao, Guanajuato creó el lema "Jóvenes en la política" con el objetivo de generar conciencia en los futuros funcionarios públicos.

"Sabemos que vienen tiempos electorales y que ahorita los políticos buscarán nuestro voto de muchas maneras, pero lo importante es que entiendan que la sociedad no necesita guerras sucias, sino ideas que realmente aporten a combatir la seguridad, a mejorar la educación, el empleo y otros sectores". mencionó Ruben Ortega Montañez, coordinador juvenil.

De Reynosa cerca de 400 adolescentes y jóvenes católicos han confirmado su participación en este viaje que partirá el próximo 23 de febrero.

La convocatoria está abierta para los interesados de otros municipios como Rio Bravo, San Fernando y también para quienes viven en ejidos o comunidades marginadas.

"Es algo muy importante pueden contactarnos a través de las redes sociales del movimiento y pedir informes, es una tradición de cada año, el lema lo adaptamos para que nos volteen a ver, que se enteren que hay necesidades, que tienen que seguir trabajando".

En su mensaje también hizo un llamado para los que están interesados en ser candidatos a una diputación local el próximo 2 de junio tomen en cuenta las opiniones y propuestas de los jóvenes.

Indicó que un legislador debe prepare también en temas religiosos.

"Si no hay fe o acercamiento a Dios no tienes nada, hay muchas personas que tienen poderes pero si no están bien en lo espiritual nunca van a poder avanzar, nosotros pretendemos motivar a todos a creer en si mismos pero también en la fuerza del creador".

El pertenecer a un movimiento religioso no es sinónimo de estar las 24 horas en una iglesia, de evitar fiestas o eventos recreativos, por el contrario, Ortega Montañez indicó que las reuniones brindan herramientas para socializar y mejorar la convivencia.