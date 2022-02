Se oponen ambulantes de Victoria a la reubicación

Cd. Victoria, Tam.- A pesar de que se encuentran en la zona con más problemática vial debido al exceso de ambulantes sin permiso, la Unión de Comerciantes de Ciudad Victoria adelantó que se opondrá a cualquier plan de reubicación en las inmediaciones del mercado Argüelles, y emplazó al Ayuntamiento para entablar mesas de diálogo en busca de otras alternativas.

"No hemos sido invitados a una mesa de diálogo para checar qué es lo que pretendan o qué es lo que quieran hacer, no estamos de acuerdo, no queremos hacerlo, no estamos de acuerdo en que se nos afecten nuestros intereses por eso les mando decir que no estamos de acuerdo y nos vamos a defender a capa y espada", dijo Paulino Cortez, dirigente de la Unión, "debe de haber algún diálogo entre el Ayuntamiento de Victoria y los afectados, y nosotros como asociación debe de haber una mesa de trabajo para ver qué es lo que pretenden, pero nosotros no estaríamos de acuerdo".